전국이 30도 안팎까지 오르며 불볕더위를 보인 13일 서울 마포대교 아래에서 한 시민이 도마뱀과 산책을 하고 있다. 개가 도마뱀을 신기한 듯 쳐다보고 있다. 기상청은 주 후반에 전국에 비가 내리며 더위가 주춤할 것으로 예상했다. /문호남 기자 munonam@

