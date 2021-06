[아시아경제 성기호 기자]중국 시장에서 가스 폭발로 11명이 숨지고 37명이 중상을 입는 참사가 발생했다.

13일 중국 현지 언론에 따르면 현지시간 이날 오전 6시 30분께 스옌시 장완구 주택가의 한 식료품 시장에서 갑자기 큰 폭발이 일어나 일대 건물들이 크게 파손되며 많은 사람들이 피해를 입었다.

특히 이날 시장에서는 장을 보거나 아침 식사를 하기 위해 나온 시민들이 많아 피해가 더 컸던 것으로 알려졌다.

중국 당국은 오전 11시 현재 144명이 현장에서 구조돼 병원으로 이송됐으며 이 중 11명은 숨지고 37명은 중상이라고 밝혔다. 당국은 가스 폭발이 일어난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr