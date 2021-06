브라질 대통령 '오토바이 행진'에 벌금 철퇴 위기

[아시아경제 조유진 기자] 자이르 보우소나루 브라질 대통령이 코로나19 확산 속 지지자들과 오토바이 행진을 강행해 논란이 일고 있다.

12일(현지시간) 오전 10시께 시작돼 130㎞ 구간을 따라 진행된 이날 오토바이 행진에는 보우소나루 대통령이 앞장선 가운데 지지자 수천 명이 참가했다.

보우소나루 대통령 외에 셋째 아들인 에두아르두 보우소나루 하원의원, 타르시지우 고미스 인프라부 장관 등도 참가했다.

보우소나루 대통령은 물론 지지자들은 대부분 마스크를 쓰지 않았으며 사회적 거리 두기도 지켜지지 않았다.

이에 상파울루주 정부는 보우소나루 대통령과 에두아르두 의원, 고미스 장관에게 벌금을 부과하기로 했다.

주앙 도리아 상파울루 주지사는 지난 9일 "보우소나루 대통령이 마스크를 쓰지 않은 채 거리 행사에 참여하면 다른 일반 시민과 마찬가지로 벌금을 부과받게 될 것"이라고 경고했다.

상파울루주에서는 지난해 5월부터 공공장소에서 마스크 착용 의무를 어기면 1인당 552헤알(약 12만원)의 벌금을 부과해왔다.

그러나 보우소나루 대통령은 "주지사가 상파울루의 주인 행세를 하고 있다"고 조롱하면서 도리아 주지사를 향해 "국민을 존중하지 않고 대통령을 위협하고 있다"고 반격했다.

앞서 보우소나루 대통령은 지난달에도 수도 브라질리아와 리우데자네이루시에서 지지자들을 모아 오토바이 행진을 벌이자, 주민들이 냄비와 프라이팬 등을 두드리는 '냄비 시위'로 맞서며 퇴진을 촉구하기도 했다.

