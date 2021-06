중국 연태서 활동 ‘전화금융사기단’ 총책 구속

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 중국 연태에서 조선족과 공모해 전화금융사기단을 조직·운영해 온 총책이 구속됐다.

12일 충남경찰청 반부패·경제범죄수사대는 전화금융사기 총책 A(47)씨를 검거해 구속했다고 밝혔다.

A씨가 총책을 맡은 전화금융사기단은 2017년 9월~2019년 12월 사이에 중국 연태에서 콜센터 사무실을 운영하면서 피해자 75명으로부터 총 15억원을 편취한 혐의를 받고 있다.

A씨 등은 고금리 대출이 있는 피해자들에게 저금리 대출변경을 제안하면서 피해자 휴대전화에 원격조정 앱을 설치, 돈을 가로챈 것으로 조사됐다.

범행에서 A씨는 피해자 정보와 콜센터 운영에 필요한 자금, 피싱책 등 조직원 모집하는 역할을 주도했다. A씨와 함께 범행에 가담한 조직원은 14명으로 이들은 A씨에 앞서 모두 검거된 상태다.

경찰 관계자는 “A씨는 경찰의 수사망을 피하기 위해 수개월 동안 모텔을 전전하며 도피생활을 이어오다 서울 모처에서 붙잡혔다”며 “A씨 등 조직원은 사기와 범죄단체 조직 혐의를 적용해 처분받게 될 예정”이라고 말했다.

