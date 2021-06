[내일 날씨]주말 낮 기온 상승…전국 30도 안팎 더운 날씨

[아시아경제 송승윤 기자] 기상청은 12∼13일 낮 기온이 11일보다 2∼6도 올라 전국 대부분 지역의 기온이 30도 내외가 될 전망이라고 예보했다.

아침 기온은 전국 대부분 지역이 20도 내외 분포를 보일 전망이다. 다만 강원 산지는 15도 이하에 머물 것으로 보인다. 12일과 13일 지역별 아침 최저기온은 17∼21도, 낮 최고기온은 23∼31도로 예보됐다.

12일 오후부터 저녁 사이 전북 동부는 대기 불안정에 의한 소나기가 오겠다. 강원 영서 남부와 전남 동부 내륙은 빗방울이 떨어지는 곳이 있을 것으로 예상된다. 소나기에 의한 예상 강수량은 전북 동부 5㎜ 내외다. 13일도 낮 동안 전라 내륙과 경상권 내륙은 대기가 불안정해 소나기가 올 수 있다.

남해 동부 먼바다는 이날까지, 동해상은 아침까지 바람이 시속 35∼60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 2.0∼4.0m로 매우 높게 일 것으로 보여 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의할 필요가 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr