"리빙에 빠진 유통업계" SSG닷컴, 200억 규모 '리빙페어' 연다

14일부터 20일까지 일주일 간 행사

신세계몰 및 신세계백화점몰 상품 대상

리빙 전용 할인쿠폰 2종 발급, 적립금 제공, 선착순 사은품 증정 등

[아시아경제 김유리 기자] 유통업계가 본격적인 여름을 앞두고 '리빙 상품' 수요 공략에 나서고 있다. SSG닷컴은 창사 이래 가장 큰 규모로 '리빙페어' 행사를 연다.

SSG닷컴은 14일부터 20일까지 'SSG 리빙페어'를 열고 신세계몰과 신세계백화점몰에서 판매 중인 리빙 카테고리 상품을 최대 52%까지 할인 판매한다고 13일 밝혔다. SSG닷컴은 이번 행사를 위해 인테리어, 가구, 침구 등 리빙 카테고리 전체에서 역대 최대인 약 200억원 규모의 물량을 준비했다.

행사 기간 동안 대표 상품으로 '시디즈' 브랜드를 최대 39%까지 할인하고 오는 14일 해당 브랜드 전 품목을 최저가에 판매할 예정이다. 이 외에도 '까사미아' '한샘' '시몬스' '에몬스' '일룸' '리바트' 등 다양한 가구 브랜드들이 이번 행사에 참여한다.

주방용품은 고무장갑, 에어프라이용 종이호일 등을 1+1 특별 구성으로 준비했다. '휘슬러 컴포트 프로 압력밥솥 콤비세트'는 43% 할인한 44만9000원에, '르크루제 소르베 밥&국그릇 세트'는 52% 할인한 3만5100원에 판매한다. '3M' 행사 상품은 2만원 이상 구매시 5000원, 3만원 이상 구매시 1만원을 에누리한다.

침구에서는 시어서커, 린넨, 인견 등 시원한 소재로 만든 이불을 제안한다. 템퍼 오리지날 베개도 30% 할인한 10만8500원에 판매한다. SSG닷컴 단독으로 지난 5월 국내 온라인몰 최초로 입점한 '프리츠한센' 인기 상품 '이케바나 화병'을 5% 할인한 14만2500원에 준비했다. 오는 17일 오후 10시부터는 '자라홈' 봄·여름 시즌오프 최대 40% 할인을 진행할 예정이다.

SSG닷컴은 상품가격 할인 외에도 쿠폰을 통해 추가 혜택을 제공한다. SSG닷컴은 할인 한도를 높인 리빙 카테고리 전용 쿠폰 2종을 발급할 예정이다. 10% 할인 쿠폰은 1000만원 이상 구매 시 적용 가능하며 최대 100만원까지 할인 받을 수 있도록 했다. 5% 할인 쿠폰은 20만원 이상 구매 시 최대 3만원까지 할인되는데, 구매 금액이 많지 않다면 행사 신용카드로 7만원 이상 구매 시 최대 7% 청구 할인을 받을 수 있다.

5만원 이상 구매 고객에게는 SSG머니 3000원 적립을, 3만원 이상 주문한 선착순 1200명에게는 스타워즈 피규어 보틀을 사은품으로 증정한다. 구매 이후 이벤트 페이지에서 반드시 응모해야 한다.

조윤경 SSG닷컴 리빙MD 팀장은 "백화점에 입점한 프리미엄 상품부터 가성비 높은 온라인 전용 상품까지 폭넓게 구매할 수 있도록 역대 최대 물량을 준비했다"며 "6월 한 달간 진행하는 '슈퍼 스케일 나인 SS9' 프로모션과 맞물려 더 많은 고객에게 혜택을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr