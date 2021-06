부광약품, 코로나19 치료제 임상2상 환자모집 완료

[아시아경제 김지희 기자] 부광약품은 코로나19 치료제의 임상2상 환자모집을 완료했다고 11일 밝혔다. 목표 모집 인원은 80명이었으나 실제 모집된 환자는 총 104명이다. 마지막 환자의 추적조사가 완료되고 자료가 수집되면 임상결과를 정리해 이전 진행한 임상 결과와 함께 식품의약품안전처와 향후 진행 과정을 협의할 예정이다.

부광약품은 만성B형간염 치료제로 개발된 항바이러스제 레보비르(성분명 클레부딘)를 코로나19 치료제로 개발중이다. 현재 경증부터 중등증까지의 환자들을 대상으로 코로나19 바이러스 감소량을 세포배양 검사를 통해 정량적으로 측정하고, 유효성을 평가하는 CLV-203 임상을 진행중이다.

이전 중등증 환자 60명을 대상으로 클레부딘과 위약을 대조하는 CLV-201 임상에서는 레보비르 투약군에서 위약군보다 바이러스가 감소하는 경향을 확인했다. 고위험군인 고혈압환자군에서는 통계적으로 유의하게 바이러스가 감소하는 결과를 얻은 바 있다.

이에 앞서 레보비르는 한국인 코로나19 환자 검체로부터 분리한 바이러스에 대해 CALU-3 cell(인간 폐세포)과 VERO cell(원숭이 신장 세포)에서의 약효를 확인했다. 이를 인정받아 지난해 8월 코로나19에 대한 용도 특허가 등록됐고 국제특허(PCT)도 출원했다.

부광약품 관계자는 "이번 임상을 통해 신뢰도 있는 데이터로서 감염력 있는 바이러스의 감소를 증명해 항바이러스제로서의 경쟁력을 증명해 보일 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

