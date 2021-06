스마일게이트, 아마존과 손잡고 '로스트아크' 북미·유럽 공략

[아시아경제 강나훔 기자] 스마일게이트RPG가 자사 게임 로스트아크의 북미·유럽 공략을 위해 아마존과 손을 잡았다.

스마일게이트RPG는 로스트아크의 북미 및 유럽 퍼블리싱을 발표하고 대규모 알파 테스트(1차 비공개테스트)를 진행한다고 11일 밝혔다.

'아마존 게임즈'가 2021년 내 북미와 유럽에 로스트아크를 독점 서비스 하며, 구체적인 일정은 추후 공개될 예정이다.

앞서 스마일게이트RPG와 아마존 게임즈는 지난해 8월 스마일게이트 RPG의 핵심 타이틀에 대한 북미·유럽 독점 퍼블리싱 계약을 체결한 바 있다. 두 회사는 성공적인 북미·유럽 진출을 위해 각 사의 모든 역량을 집중할 계획이다.

이날부터 16일까지 대규모 비공개 테스트인 '알파 테스트'가 진행된다. 글로벌 게임 플랫폼 스팀을 통해 진행되는 이번 테스트는 파운더스 팩 사전 예약자와 신청을 통해 선정된 모험가들만 참여할 수 있으며 로스트아크의 일부 콘텐츠를 경험할 수 있다. 두 회사는 영어뿐만 아니라 프랑스어, 독일어, 스페인어에 대한 텍스트를 지원한다.

크리스토프 하트만 아마존 게임즈 부사장은 "내부에서 개발하는 자체 타이틀과 로스트아크 등 높은 품질의 게임을 이용자에게 선보이는 것에 전념하고 있다"며 "이용자를 열광하게 할 수많은 기대작을 준비하고 있으며 로스트아크가 그 첫 주자가 될 것"이라고 말했다.

지원길 스마일게이트RPG 대표는 "아마존 게임즈는 뛰어난 서비스 역량을 보유한 파트너"라며 "양사가 보유한 개발 및 퍼블리싱에 대한 모든 노하우를 결집해 북미와 유럽 시장에서도 성공적인 서비스를 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

