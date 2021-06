현대백화점 무역센터점, 럭셔리 워치·주얼리 페어 연다

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점 무역센터점은 오는 20일까지 희소가치가 높은 해외 럭셔리 워치·주얼리를 한데 모은 '럭셔리 워치·주얼리 페어' 행사를 연다고 11일 밝혔다.

이번 행사에는 브레게·예거 르쿨트르·피아제 등 해외 명품 시계·주얼리 브랜드 13곳이 참여한다. 평소 판매중인 상품 외에 각 브랜드에서 국내에 소량으로 들여온 상품 50여 점을 추가로 선보인다.

대표적인 상품으로는 스위스 하이엔드 주얼리 브랜드 피아제의 라임라이트 하이주얼리 커프 브레이슬릿(8억원 상당), 중력으로 인한 시간 오차를 줄여주는 장치를 발명한 스위스 명품 시계 브랜드 브레게의 클래식 더블 투르비용 5345 퀘드올로지(8억원 상당), 프랑스 럭셔리 주얼리 브랜드 프레드의 포스텐 네크리스(7000만원 상당) 등이 있다.

현대백화점 무역센터점은 행사 기간 동안 참여 브랜드 단일 매장에서 현대백화점카드로 200만원 이상 구매한 고객에게 12개월 무이자 혜택도 제공할 예정이다.

현대백화점 관계자는 "희소가치가 높은 럭셔리 워치·주얼리를 찾는 고객들의 수요를 잡기 위해 이번 럭셔리 워치·주얼리 페어를 진행하게 됐다"며 "올 하반기에도 압구정본점·판교점·대구점·더현대 서울 등에서 럭셔리 워치·주얼리 페어를 진행할 예정"이라고 말했다.

