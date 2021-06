마돈나, 히틀러…유명인 이야기 담은 '어반미스', OTT 웨이브서 독점 공개

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브(wavve)가 유명인 관련 사건들을 각색한 코미디 드라마 ‘어반 미스(Urban Myths)’ 1~3시즌, 22개 에피소드를 11일 독점 공개한다.

웨이브에 따르면 어반 미스 시리즈는 연예인, 정치인, 스포츠 스타 등 세계적인 유명 인사들의 일화를 회차별로 다룬 옴니버스형 작품이다.

2017년 1월 영국 스카이 아트(Sky Arts) 채널에서 처음 방영된 어반 미스는 큰 인기를 모으며 지난해 시즌4까지 방영됐다. 제 45회 2018 국제 에미상에서 최고의 드라마 후보에 오르는 등 작품성도 인정 받았다.

첫 회에는 미국의 전설적인 포크송 가수 밥 딜런이 친구이자 뮤지션인 데이브 스튜어트를 만나기 위해 런던을 방문하는 이야기가 소개된다. 이외에도 무하마드 알리, 마돈나, 폴 메카트니, 아돌프 히틀러, 마릴린 먼로와 같은 유명인들의 모습을 볼 수 있다.

유명인 역을 맡은 닮은꼴 배우들의 분장과 연기, 재미있게 각색된 스토리를 따라가며 실제 있었던 사건과 일화들을 만날 수 있다고 웨이브는 강조했다.

해리포터 시리즈에서 론 위즐리 역을 맡은 루퍼트 그린트는 히틀러 편에, 왕좌의 게임과 보헤미안 랩소디에 출연한 에이단 길렌은 유명 배우 캐리 그랜트편에 출연했다.

한편 웨이브는 월정액 이용자를 위해 ‘뉴포프’, ‘영 락’, ‘아재미래등니’, ‘레지던트 에일리언’ 등 다양한 장르의 해외 시리즈를 공개하고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr