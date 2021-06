CJ제일제당, "제1의 본부장 왕교자 왕팬을 찾습니다"

[아시아경제 임혜선 기자] ‘비비고 왕교자’가 ‘찐팬 찾기’에 나선다.

CJ제일제당은 '비비고 왕교자 마니아'를 찾는 '제1의 본부장 왕교자 왕팬을 찾습니다' 프로젝트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 아나운서 배성재와 웹툰작가 주호민이 진행자로 나서 ‘인류의 미래 먹거리인 만두를 책임질 본부장을 뽑는다’는 콘셉트로 기초상식테스트, 면접 등 실제를 방불케 하는 입사지원 과정을 통해 ‘제 1의 본부장’을 선발한다.

선발된 본부장에게는 왕교자를 1년간 무료로 즐길 수 있는 순금 카드와 명품 동양란, 크리스탈 본부장 명패 등을 제공한다. 선발 과정은 영상으로 제작해 총 3편에 걸쳐 유튜브 채널에 공개할 예정이다. 제1의 본부장은 오는 24일까지 지원할 수 있다.

다음달 7일까지는 ‘비비고 왕교자’ 기초 상식 테스트를 풀어보는 ‘왕교자 왕팬’ 이벤트도 실시한다. 테스트에서 80점을 넘긴 참가자에게는 추첨을 통해 왕교자 순금배지, 직화오븐, 비비고 왕교자 등 다양한 선물을 제공한다. 또한 지원자 전원에게는 CJ더마켓에서 사용 가능한 비비고 왕교자 할인쿠폰을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr