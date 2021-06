"여름휴가 이어 해외까지"…여행 재개에 분주한 유통업계

[아시아경제 김유리 기자] 여름휴가 시즌 여행 기대감이 고조되면서 유통업계가 반색하고 있다. 특히 코로나19 예방 백신 접종 인구가 1000만명을 돌파하는 등 접종이 속도를 내면서 멈춰있던 해외여행 수요가 다시 눈을 뜨자 여행·면세업계도 오랜만에 분주한 모습이다.

◆국내여행에도 백신 인센티브

11일 호텔업계에 따르면 제주·강원 등 주요 관광지 특급호텔의 여름 성수기(7~8월) 객실 예약률은 주말 기준 90%를 웃돌고 있다. 한 특급호텔 관계자는 "올해는 예년보다 빠르게 여름휴가 준비에 나서는 모습"이라며 "7~8월 전 객실이 만실에 가까운 점유율을 보일 것"이라고 예상했다.

시내호텔도 여름 호캉스객 맞이로 분주하다. 예년보다 빠르게 야외 수영장을 열고, 애플망고를 비롯해 수박, 블루베리 등 각종 과일을 얹은 빙수 메뉴도 일제히 내놨다. 특히 코로나19 백신 접종자들에게 인센티브를 주는 프로모션이 눈에 띈다. 신라스테이는 백신접종을 1차 이상 완료한 이들을 대상으로 접종 당일 병원에서 호텔 이동 시 최대 1만원의 택시 요금을 지원하고 붙이는 쿨패치, 비타민 음료 등으로 구성된 '케어 키트'를 제공하는 패키지를 내놨다. 뷔페 레스토랑 20% 할인도 제공한다. 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔은 6월8일부터 7월11일까지 백신 접종자 본인 및 동반 고객이 '룸온리' 객실 예약 시 조식을 1인당 100원에 제공하는 프로모션을 진행한다. '100원 조식'은 최대 2인까지 이용 할 수 있다.

여름휴가 준비에 수영복 매출도 상승세다. 신세계백화점에 따르면 지난 3월부터 이달 7일까지 수영복 매출은 전년동기대비 47% 증가했다. 지난해 수영복 매출은 전년 대비 55.4%로 감소해 코로나19로 인한 타격이 컸으나 지난 2월 중순 실내체육시설이 재개방되면서부터 매출이 전년 동일 수준까지 회복세를 보였다.

◆해외여행도 기지개

방역 우수 국가 간 단체여행을 허용하는 '트래블버블(여행안전권역)'에 맞춘 여행 상품도 속속 등장하고 있다. 롯데홈쇼핑은 이르면 7월부터 단체 해외여행이 가능해짐에 따라 오는 13일부터 유럽, 동남아 등 해외 인기 여행지 상품 판매를 본격적으로 확대한다. 롯데홈쇼핑은 "국내에 본격적으로 코로나19 백신이 보급되기 약 1달 전인 올 1월부터 '베트남 노보텔 숙박권'을 선보이며 업계 최초로 해외여행 상품 판매를 재개했다"며 "이후 판매된 '필리핀 헤난 리조트'는 주문금액 14억원, 전세계 400여개 해외여행 상품이 포함된 '참좋은여행 희망 패키지'는 예악건수 1만5000건에 달하는 등 큰 호응을 얻고 있다"고 말했다. CJ온스타일에선 지난 6일 이탈리아, 동유럽, 스페인 등 유럽 여행상품 3가지가 5만2000명 예약 완판을 달성했다. 유효기간 2년짜리로 항공권 빼고 39만원에 판매한 상품이다.

참좋은여행은 지난 9일 출시한 프랑스 파리 여행상품에 6명이 예약을 하면서 다음 달 12일 출발이 확정됐다. 인터파크투어도 해외여행 수요 증가에 맞춰 항공권, 호텔·리조트, 패키지 상품 등을 소개하는 '얼린여행 상설관'을 열었다. 하나투어 역시 조만간 괌 여행상품을 선보일 계획이다. 해외여행 재개 시 억눌려 있던 여행수요 폭발로 여행상품은 코로나19 이전보다 2배 이상 판매가 증가할 것으로 업계는 기대하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr