이재명 "광주 건물붕괴 참사, 정확한 사고조사 통해 일벌백계해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 광주광역시 철거 건물 붕괴사고로 희생된 분들에 대해 깊은 애도를 표했다. 또 철저한 조사를 통한 정확한 사고 규명과 함께 가장 강력한 처벌을 해야 한다고 강조했다.

이 지사는 10일 페이스북을 통해 "광주광역시 동구에서 철거 건물이 붕괴해 대규모 사상자가 발생하는 참사가 벌어졌다"며 "참으로 안타깝다"고 밝혔다.

이어 "이번 사고로 유명을 달리하신 희생자분들께 깊은 애도를 표하고 유가족들께도 위로의 말씀을 전한다"며 "이번 사고는 명백한 인재(人災)이자 재난"이라고 규정했다.

특히 "백주대낮에 많은 시민이 통행하는 도로에서 도저히 일어나선 안 될 일이 일어났다"며 "전 국민적 요청으로 중대재해기업처벌법 시행까지 앞둔 상황에서, 어떻게 이런 일이 다시 벌어질 수 있는지 참담하다"고 덧붙였다.

이 지사는 그러면서 "철저한 조사로 사고 원인을 정확히 규명하고 일벌 백계해야 한다"며 "행위시법주의 원칙상 중대재해법을 적용하기는 어렵지만, 현행법이 허용하는 가장 강력한 처벌이 요구된다"고 주장했다.

나아가 "광주광역시가 재난상황 수습에 필요한 조치에 경기도에서 협력할 사항은 없는 지 살펴보겠다"며 "아울러 유사한 사례가 재발하지 않도록 도내 현장에 대한 안전관리도 꼼꼼하게 챙기겠다"고 약속했다.

