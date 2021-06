안규백 확진에 국방부 비상… 서욱 장관은 일단 음성

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]더불어민주당 안규백 의원의 코로나19 확진 판정으로 국방부도 한때 비상이 걸렸다. 일단 서욱 국방부 장관 등 군 당국자들이 모두 음성으로 확인됐지만 혹시나 모를 사태에 긴장하고 있다.

국방부는 성추행 피해 공군 부사관 사건 수사 등 현안이 진행 중인 가운데 국방위 소속 안 의원 확진되자 전날 서 장관을 비롯한 국방위 참석자들이 줄줄이 PCR 검사를 받는 등 한때 긴장감이 돌았다.

11일 국방부 관계자에 따르면, 9일 국회 국방위에 출석한 서 장관을 비롯한 국방부와 육·해·공군 관계자 15명은 전날 밤 유전자증폭(PCR) 검사를 받은 결과 모두 음성 판정을 받았다. 서 장관은 해외 출장을 위해 2회 접종이 필요한 아스트라제네카 백신접종을 모두 마쳤기 때문에 방역지침상 자가격리 대상자가 아니다.

국방부는 군내 30세 이상 현역과 군무원들은 최소한 백신 1차 접종까지는 마쳐 현재까지는 영향이 크지 않은 것으로 판단하고 있지만 국회를 방문한 실무자들도 있어 사태를 지켜보겠다는 입장이다.

또 현역이 아닌 공무원 중 일부는 접종하지 않은 것으로 알려져 방역지침에 따라 음성이 나왔더라도 예방차원에서 자가 격리할 것으로 알려졌다.

