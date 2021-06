경기도, 학교밖 청소년 발굴 및 지원사업 강화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 14~18일 치러지는 '2021년 제2회 검정고시' 원서접수 기간에 접수장에서 '학교 밖 청소년'을 발굴하고, 관련 지원사업을 홍보한다.

이번 활동은 도가 민간 위탁으로 운영하는 청소년지원센터 꿈드림 31개소(경기도 및 연천군을 제외한 30개 시군)가 진행한다.

센터 관계자들은 원서접수 기간 접수장인 도내 25개 교육지원청에서 '아웃리치'를 실시한다.

아웃리치는 청소년지원센터 꿈드림 안내 및 홍보 물품 배포, 꿈드림 신청서 접수 등 학교 밖 청소년을 적극 발굴하는 활동이다.

박승삼 도 평생교육국장은 "학교 밖 청소년을 대상으로 상담ㆍ복지, 교육ㆍ학습, 직업ㆍ자립, 건강 등을 다양하게 지원하는 청소년지원센터 꿈드림을 적극 홍보해 학교 밖 청소년이 안전한 환경 속에서 세상을 배울 수 있도록 하겠다"고 전했다.

청소년지원센터 꿈드림은 학습지원 사업에 따라 학교 밖 청소년을 대상으로 검정고시 대비반을 운영하고 있다.

검정고시 도시락 및 간식, 차량 등도 지원한다.

이에 도내 청소년지원센터 꿈드림에 등록된 학교 밖 청소년은 지난 4월 치러진 검정고시에서 1770명 응시에 1571명이 합격해 88%의 합격률을 기록했다.

