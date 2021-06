[아시아경제 이정윤 기자] 경기 안양시의 한 골프연습장 철거 공사 현장에서 철제 기둥이 무너지는 사고가 발생했다.

10일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 5시 30분께 안양시 동안구의 A골프연습장 철거 작업 중 철제 기둥이 무너져 전신주를 덮쳤다.

현재까지 인명 피해는 발생하지 않았으나 일대에 전기 공급이 중단됐다. 목격자 한모(43)씨는 "갑자기 콰콰꽝하는 소리에 이어 전신주가 쓰러지는 소리가 나더니 정전됐다"고 했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr