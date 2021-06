[아시아경제 최대열 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 3,105 전일대비 95 등락률 -2.97% 거래량 135,049,593 전일가 3,200 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주“두산중공업” 강하게 물리신 분헬릭스미스, 밈 열풍에 올라타나…가상화폐 지친 투자자 몰린다 close 은 미국 내 협력업체 소속 직원이 현지 법원에 교통사고와 관련해 558억원 손해배상 청구소송을 확인했다고 10일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr