[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 오는 18일까지 청사 1층 로비에서 ‘민주주의 바람 돼 역사에서 일상으로’라는 주제로 6·10민주항쟁 사진 전시, 영상물 상영 등 6월 민주항쟁 제34주년을 맞아 특별전을 개최한다고 10일 밝혔다.

