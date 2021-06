[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 10일 환경부·충남·논산시·롯데건설 등과 1조5000억원 규모의 수소경제도시 전환을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

현대차증권은 기후위기에 대응하고 탄소중립을 위한 수소경제 도시로 전환하는 사업에 금융사로서 전문적 역량을 제공한다. 신재생에너지 인프라도 구축에 힘을 보탤 계획이다.

이번 업무협약은 △수소연료전지 발전소 △수소충전소 △스마트팜 △자원재활용수소생산 등 에너지 기반시설 조성에 약 1조5000억원을 투자해 친환경 수소경제 생태계를 만들고 신기술 개발에 속도를 높이는 것을 목표로 한다.

최병철 현대차증권 대표이사는 "증권사로서 금융자문과 주선 등 전문적 역량을 극대화해 논산시와 현대차증권의 동반성장과 탄소 중립의 문을 활짝 열겠다"고 말했다.

