'빚투' 대출 상환에…5월 가계대출 1.6조 감소

한은, 10일 '5월중 금융시장 동향' 발표

[아시아경제 장세희 기자]5월 은행 가계대출이 전월 일시적 급증 요인이 해소되면서 소폭 감소한 것으로 나타났다. 역대 최고치의 증거금이 모였던 SK아이이테크놀로지(SKIET) 공모주 청약 증거금이 반환된 영향이다.

한은이 10일 발표한 '2021년 5월 중 금융시장 동향’ 자료를 보면 5월 말 기준 은행의 가계대출 잔액은 1024조1000억원으로 5월 말보다 1조6000억원 줄었다. 신용대출이 대부분을 차지하는 기타대출을 중심으로 소폭 감소한 것이다.

먼저 기타대출 규모는 월초 공모주 청약증거금 반환 영향으로 5조5000억원 줄었다. 다만 주택 거래 및 주식투자 관련 자금 수요와 계절적 요인 등으로 감소폭은 제한적이었다. 한은 관계자는 "공모주 청약 증거금이 반환되면서 가계대출이 소폭 감소했다"면서 "다만 잔액이 1024조원을 기록하면서 여전히 높은 수준"이라고 밝혔다.

주택담보대출은 증가 속도가 다소 둔화됐다. 5월 주택담보대출은 4조원 늘었는데 3월(5조7000억원), 4월(4조2000억원)과 비교해 떨어졌다. 기업대출도 증가세가 이어졌다. 은행의 기업대출(원화 기준)은 한 달 사이 5조7000억원 늘었다. 4월(11조4000억원)보다는 증가 규모가 축소됐다. 특히 코로나19 관련 자금 수요, 금융 지원 등으로 중소기업 대출이 한 달 새 6조5000억원 늘어 기업대출 증가의 대부분을 차지했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr