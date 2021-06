대상 '뉴케어 액티브 골든밸런스' 누적 판매량 1000만팩 돌파

[아시아경제 임혜선 기자] 대상라이프사이언스의 ’뉴케어 액티브 골든밸런스’가 지난 5월 기준 누적 판매량 1000만 팩을 돌파했다고 10일 밝혔다.

‘뉴케어 액티브 골든밸런스’는 황금비율로 설계된 고단백 균형 영양식 음료다. 30대부터 나이가 들면서 감소하는 근육에 대비하여 간편하게 영양과 건강을 챙길 수 있도록 한 팩에 15g의 단백질을 함유하고 있다. 유청, 대두, 카제인 단백질을 1대1대2의 황금비율로 배합해 단백질의 체내 흡수율을 높였다.

근육 합성에 필수적인 필수아미노산 BCAA 2000mg과 함께 섭취하면 근육 합성에 도움을 줄 수 있는 비타민D, 칼슘, 아연 등 19가지 미네랄과 비타민이 균형 있게 함유돼 있다.

대상라이프사이언스는 ‘뉴케어 액티브 골든밸런스’ 1000만 팩 판매 돌파 기념으로 이벤트를 진행한다. 다음달 4일까지 대상웰라이프몰에서 ‘뉴케어 액티브 골든밸런스’를 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 행사 기간 동안 해당 제품을 구매확정한 고객은 10% 할인 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

