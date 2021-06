GS25, 오비맥주와 ‘노르디스크맥주’ 출시…“완벽한 균형의 라거”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 8번째 차별화 수제맥주로 북유럽 스타일 아웃도어 브랜드 노르디스크와 컬래버레이션 진행한 ‘노르디스크맥주’를 출시한다고 10일 밝혔다.

노르디스크맥주는 라거타입 수제맥주로 100% 몰트에 노블홉을 사용했다. 노블홉 특유의 은은하게 피어오르는 꽃 음이 맥아의 단맛과 완벽한 균형을 이뤄 부담 없이 즐기기 좋은 맥주로 탄생됐다. 생산은 오비맥주의 맥주 생산 기술을 접목한 수제맥주 협업 전문 브랜드 KBC에서 생산한다.

캔 디자인은 아웃도어 브랜드 노르디스크의 아이덴티티를 표현하는 베이지 컬러에 시그니처 로고 북극곰을 캔 전면에 표현했다. 노르디스크는 1901년 덴마크에 설립되어 100년 이상의 역사를 간직하고 있으며, 매니아에게 혁신적이고 세련된 제품 특성과 북유럽 고유의 느낌으로 큰 인기를 얻고 있는 아웃도어 전문 브랜드다.

이번 출시 기념으로 GS리테일 통합멤버십 더팝 애플리케이션을 통한 이벤트도 준비했다. 이달말까지 노르디스크맥주 구입 고객이 GS&POINT를 적립하면 상품당 1개의 스탬프가 생성된다. 스탬프 4개당 1번의 응모 기회가 생기고, 응모 고객 대상으로 추첨을 통해 노르디스크 미트가르드 텐트 등 다양한 텐트와 워터저그, 유어스버터갈릭팝콘 등 약 3만5000여개의 경품을 증정한다.

GS25 관계자는 “자신만의 개성을 보여줄 수 있고, 차별화된 맛을 즐길 수 있는 수제맥주를 찾는 고객들에게 지금까지 경험하지 못해본 색다른 수제맥주를 선보이고자 오비맥주, 노르디스크와 힘을 모아 상품을 출시했다”며 “출시 행사를 통해 개성 있는 노르디스크맥주를 즐기시며 워터저그 등 다양한 경품도 받는 행운이 있기를 바란다”고 말했다.

