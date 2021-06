'물가+실업률' 경제고통지수 6.6…5월 기준 10년 만에 최고

[세종=아시아경제 손선희 기자] 소비자물가 상승률과 실업률을 더한 '경제고통지수'가 5월 기준 10년 만에 최고 수준을 기록했다.

10일 국회 기획재정위원회 소속 추경호 국민의힘 의원이 통계청 자료를 바탕으로 분석한 결과 지난달 경제교통지수는 6.6으로 나타났다. 지난달 소비자물가 상승률(2.6%)과 실업률(4.0%)을 더한 수치다. 이는 5월 기준으로 2011년 5월(7.1) 이후 가장 높은 것으로, 2019년 5월 4.7, 2020년 5월 4.2과 비교해도 큰 폭으로 상승했다.

미국 경제학자 아서 오쿤이 처음 고안한 경제고통지수는 특정 시점의 물가 상승률과 실업률을 더해 국민이 느끼는 경제적 어려움의 수준을 가늠할 수 있도록 한 지표다. 경제고통지수가 10년 만에 최고치를 기록한 것은 올 들어 급격히 뛴 물가 상승률이 영향을 미친 것으로 보인다.

추 의원은 확장실업률(고용보조지표3)과 생활물가지수 상승률을 더한 '서민경제고통지수'도 산출했다. 서민경제고통지수는 공식 실업자는 물론 원하는 만큼 일하지 못하고 있는 취업자 등 체감상 실업자까지 더한 확장실업률, 서민 생활에 미치는 영향이 큰 생활물가지수 상승률을 바탕으로 서민층이 느끼는 경제적 어려움을 보여주기 위한 지표다.

지난달 서민경제고통지수는 16.8로 나타났다. 생활물가지수 상승률(3.3%)과 확장실업률(13.5%)을 더한 수치다. 이는 5월 기준 관련 집계를 2015년(고용보조지표3 작성 시작 시점) 이후 최고치다. 전년(2020년 5월 13.8)에 비해서도 크게 올랐다.

추 의원은 "문재인 정부의 일자리 정책 실패와 코로나19 충격에 따른 일자리 가뭄에 더해 생활물가까지 급등하면서 서민 고통이 갈수록 커지고 있다"며 "정부여당은 하루빨리 규제를 풀어 기업 일자리 창출을 돕고 물가 관리에도 힘써야 한다"고 강조했다.

