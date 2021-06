[포토]유동균 마포구청장 ESG 온라인 강의 및 토론회 참석

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 9일 ‘젠트리피케이션 방지와 지속 가능한 공동체를 위한 지방정부협의회’에서 주관하는 ESG 온라인 강의 및 토론회에 참석했다.

최근 사회 전 분야에서 환경보호(Environment), 사회공헌(Social), 윤리경영(Governance)을 뜻 하는 ‘ESG’가 주목받고 있다.

