‘은퇴과학자 매칭 창업지원’ 대전 사회적경제혁신타운 운영 윤곽

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 사회적경제혁신타운의 운영 방향이 정해졌다. 과학기술을 활용해 사회문제를 해결하는 리빙랩 등 특화사업을 맡아 추진한다는 것이 핵심이다.

9일 대전시에 따르면 사회적경제혁신타운은 산업통상자원부 공모사업 선정결과에 따라 2023년 9월 준공을 목표로 조성된다.

시는 사회적경제혁신타운 조성과 함께 사회적경제혁신 플랫폼 구축, 과학기술 기반 특화사업 시행, 사회적경제기업 육성 및 고도화, 혁신 기반의 연구교육 강화, 사회적경제 마케팅 홍보 강화 등 5대 추진전략을 토대로 세부사업을 수립할 계획이다.

이중 특화사업은 대덕특구 등 대덕연구단지 등 지역에서 활동하다가 은퇴한 과학자 자원을 활용해 기술이전과 사업화지원, 창업상담을 진행하는 것으로 추진한다.

또 지역 내 의료·바이오 관련 기업 육성과 스마트팜 기술교육 시행으로 지역 내 기업 창업과 미래농업 육성을 동시에 도모하겠다는 것이 시의 복안이다.

지역사회 발전을 위한 의제발굴과 문제해결로 공유가치를 실현하는 시민참여 리빙랩도 운영한다. 여기에 기업 참여로 환경, 교통, 복지, 주거 등 각종 사회문제를 해결한다는 것이 시의 전략이다.

한편 사회적경제혁신타운은 대전 동구 가양동 소재 옛 보건환경연구원 부지에 지하 1층·지상 4층 규모로 조성될 예정이다.

