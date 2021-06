[아시아경제 한진주 기자] 윈팩 윈팩 097800 | 코스닥 증권정보 현재가 2,270 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 233,925 전일가 2,270 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 페이스북ㆍ애플 이어 삼성전자까지 사로잡은 ‘이 기업’! 단숨에 급등합니다《시선집중》 "나중에 사야지 하는 순간 '고점'" 꼭 사야할 '섹터별 유망주' 삼성전자 대규모 투자에 ‘ㅇㅇㅇ’이 최대 수혜 받는다?! 지금 잡아야 오릅니다. close 은 운영자금 조달을 위해 50억 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다.

