거창 새마을지도자협의회, 농번기 코로나19 예방 캠페인

농번기 손 씻기, 마스크 착용, 식사 시 유의사항 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 새마을지도자협의회는 군청 로터리에서 농번기를 맞아 농가에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 방역 수칙 준수를 위한 캠페인을 전개했다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 도내 외국인 근로자들로 인해 코로나19 집단 발생에 따른 관내 농가들의 방역 수칙 준수사항을 홍보하기 위함이다.

주요 내용으로는 외국인 근로자들에 대한 코로나19 선제적 검사 후 작업 현장에 투입되었는지 확인하고, 손 씻기, 마스크 착용, 식사 시 유의사항 등에 대한 농가 주들의 당부사항이다.

구인모 거창군수는 “바쁜 농번기를 맞아 일손이 부족한 농가에서 외국인 근로자를 사역하면 코로나19 방역지침을 잘 준수해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

거창군 새마을지도자협의회는 새마을 정신을 바탕으로 이웃과 더불어 화합하고 지역 발전에 이바지하며 소외된 이웃과 경제적으로 어려운 가정을 지원하는 등 이웃사랑 실천과 지역사회 봉사를 추진하고 있는 대표적인 단체이다.

