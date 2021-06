[아시아경제 임춘한 기자] 한국체인스토어협회는 제26대 회장으로 이제훈 홈플러스 대표이사가 취임했다고 9일 밝혔다.

한국체인스토어협회는 이마트와 홈플러스, 롯데마트 등 대형마트 3사를 비롯해 롯데슈퍼, GS더프레시, 이마트에브리데이 등 슈퍼마켓, 헬스앤뷰티 스토어 등을 회원사로 두고 있다.

이 회장은 "불황을 겪고 있는 오프라인 유통업계 위기를 타개하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr