美, 해외여행 재개 위해 EU 등 4개국과 맞손

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 해외여행 재개 방안을 마련하기 위해 캐나다, 멕시코, 유럽연합(EU), 영국 등 4개국과 전문가 그룹을 구성했다.

주요 외신은 8일(현지시간) 백악관 관계자를 인용해 "바이든 행정부가 15개월간의 팬데믹 조치 끝에 해외여행을 안전하게 재개할 방안을 찾고 있다"며 이같이 보도했다.

전문가 그룹은 백악관의 코로나19 대응팀과 국가안보회의(NSC)가 주도하며 질병통제예방센터(CDC)를 비롯한 미국의 정부 기관들이 참여한다.

백악관은 항공사 등 관광 관련 업계에 전문가 그룹 소식을 알렸다. 백악관 관계자는 "당장 여행을 재개하는 것은 아니지만 전문가 그룹의 지식을 활용해 안전한 방안을 마련할 것"이라고 말했다.

아메리칸항공, 델타항공, 사우스웨스트항공 등 미국 항공운송협회는 전문가 그룹 구성을 환영했다. 협회는 "'접종을 마친 여행객들은 미국에 올 수 있다'는 메시지를 조속히 알리는 것이 핵심"이라고 했다.

