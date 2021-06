[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 남성의 나체 영상을 다수 녹화해 판매한 피의자를 구속 수사하고 있는 것으로 알려졌다.

서울경찰청 사이버수사과는 9일 "남성 다수의 나체 영상 등을 녹화한 후 이를 판매한 피의자 A씨를 지난 3일 구속해 수사 중"이라고 밝혔다.

아울러 경찰은 이날 오후 3시 신상공개위원회를 개최하고 A씨의 나이와 이름 등 신상정보 공개 여부를 결정할 방침이다.

이 사건은 앞서 1000명 넘는 남성의 나체 사진과 영상이 인터넷상에 불법 유통되고 있다는 이른바 '제2 n번방' 의혹과 관련된 것으로 알려졌다.

청와대 국민청원 게시판에는 '제2의 N번방 사건인 불법촬영 나체 영상 유포 사건 관련자의 철저한 수사와 처벌, 신상공개를 요구합니다'라는 청원이 올라와 22만명 넘는 동의를 얻기도 했다.

