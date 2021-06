경상남도 안전 체험관, 전국 최초 승강기 전용 안전체험시설 구축

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 소방본부는 한국승강기안전공단과 승강기 안전 문화 확산을 위한 업무 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 승강기 안전 체험교육 인프라 공유, 안전 체험관 교수요원 역량 강화교육 상호협력, 승강기 안전 문화 행사 운영 등이다.

경상남도 안전 체험관은 총 23개의 실내·외 체험시설로 구성돼 있다.

다양한 재난 환경에서 겪을 수 있는 위험 요소를 체험할 수 있으며 오는 6월 개관을 앞두고 있다.

체험을 희망하는 경우 경상남도 안전 체험관 누리집을 통해 신청할 수 있다.

