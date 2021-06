이베이코리아, 삼성전자 온라인 파트너사와 ‘환경 기부 특별전’

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 오는 15일까지 삼성전자 온라인 파트너사들과 손잡고 해양 생물 보호를 위한 플라스틱 줄이기 '환경 기부 특별전'을 진행한다고 9일 밝혔다.

G마켓과 옥션 회원이라면 누구나 클릭 한 번만 하면 환경 보호에 동참할 수 있다. 환경 기부 특별전 이벤트 페이지에서 무료 기부하기 버튼을 클릭하면 G마켓과 옥션이 고객참여형 사회공헌기금인 후원쇼핑, 나눔쇼핑 기금을 통해 클릭당 500원을 대신 적립한다. 매일 1회 참여 가능하다. 여기에 삼성전자 프린터 기획전 판매를 통한 수익금 일부까지 더해 총 3000만원의 기부금을 목표로 하고 있다. 기부금은 자연환경 보전을 위해 다양한 프로젝트를 수행 중인 환경기부단체에 전달할 예정이다.

G마켓은 환경 기부 특별전을 맞아 삼성 프린터 전 모델을 20% 할인가로 판매하고 수익금 일부를 기부하는 ‘가격 호러 SHOW’도 진행 중이다. 프린터 외에도 삼성 모니터, PC 저장장치, 외장하드 등도 할인 판매하며 중복 할인 쿠폰을 함께 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “아름다운 자연 환경을 보호하고 지속가능한 소비가 확산될 수 있도록 삼성전자 온라인 파트너사와 손잡고 이번 특별전을 기획하게 됐다”며 “친환경 삼성 프린터를 특가로 만날 수 있는 것은 물론 클릭 한 번으로 환경 보호에 동참할 수 있는 행사에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

