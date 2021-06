청각장애 택시기사 성적 조롱하고 영상 찍어 공유한 10대 '공분'

[아시아경제 김소영 기자] 청각장애를 가진 택시기사에게 성적인 말을 하고 이를 영상으로 찍어 동영상 공유 플랫폼 틱톡(TikTok)에 올린 10대들이 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

7일 한 온라인 커뮤니티에는 '택시기사님한테 장난치는 급식 XX들'이라는 제목과 함께 16초짜리 틱톡 영상이 게재됐다. 해당 영상이 게제된 틱톡(TikTok)에는 '택시 탔는데 신기한 기능 발견한썰ㅋㅋ'이라는 제목이 달려있고, 댓글은 달 수 없는 상태다.

영상에서 택시기사는 미터기 위에 음성인식기 화면을 통해 '내가 귀가 좀 안 좋거든', '소리가 잘 안 들려서 음성인식기를 사용하는데 손님들한테 자꾸 물어보게 되니까 미안하다'고 양해를 구했다.

하지만 이런 기사의 양해에도 불구하고 한 남학생은 재미있다는 듯 "X스"라고 말하며 웃어댔다. 이에 기사는 차분하게 "좋은 이야기해라"라고 타일렀지만, 학생들은 계속해서 "야메떼 구다사이"라고 말하며 장난을 멈추지 않았다.

해당 영상을 본 누리꾼들은 "어리니까 하면서 다 봐줘야하나? 참교육이 필요하다", "기사님 무너진 멘탈에 휴유증이 크실 듯", "아이들 교육, 교육하는데 인성교육이나 제대로 해야지", "저런 만행을 직접 올렸다니 무슨 생각이냐"라며 분노했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr