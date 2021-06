[아시아경제 김유리 기자] 미국 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그통신, 영국 가디언과 파이낸셜타임스 등 세계 주요 언론 웹사이트가 접속되지 않는 상황이라고 AFP 통신 등이 8일(현지시간) 보도했다.

언론사 외에 영국 정부와 전자상거래사이트 아마존의 웹사이트도 다운된 것으로 보인다고 통신은 덧붙였다.

이들 웹사이트가 다운된 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

