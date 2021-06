▶원정식씨 별세, 원준성(에디슨모터스 AI센터장)·원혜정·원종태(머니투데이 부국장)씨 부친상 = 은평성모병원 장례식장 5호실, 발인 10일 오전 9시, (02)2030-4461

