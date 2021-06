김해시립합창단, 16일 제53회 정기연주회 개최

최인환 신임 지휘자가 선보이는 ‘New Start’

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 16일 오후 7시 김해문화의전당 마루홀에서 김해시립합창단 제53회 정기연주회를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 정기연주회는 ‘New Start’를 주제로 지난 4월 새로 취임한 최인환 지휘자와 함께 시립합창단의 새로운 출발을 알린다.

최 지휘자는 서울대학교 성악과를 졸업하고 미국으로 건너가 맨해튼 음악대학 성악 석사학위를 취득하고 오페라 ‘쟈니 스끼기’, ‘무당’에 출연하는 등 성악가로 활발하게 활동했다.

이번 연주회는 곡에 대한 이해를 돕기 위한 최 지휘자의 설명을 시작으로 영국 르네상스 시대의 최고 작곡가인 윌리엄 버드(William Byrd)의 합창곡 3곡과 바흐의 칸타나 BMW. 4 등 총 12곡으로 다채롭고 풍성한 무대를 선보인다.

한편 김해시립합창단은 1991년 창단 이후 매년 다채로운 무대로 시민들에게 즐거움을 선사하고 있으며 지난 4월 김해시와 김해문화재단이 제작한 창작 오페라 ‘허왕후’에 출연하면서 다시 한번 실력을 인정받았다.

