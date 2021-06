[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 국민의힘 경남도당은 ‘경남여성정치아카데미 수료회원 간담회’를 개최했다고 8일 밝혔다.

여성정치아카데미는 경남도 내 여성 정치인을 발굴·육성하기 위한 전문 프로그램으로 2004년 1기를 시작으로 2017년 17기에 이르기까지 약 1800명의 수료생을 배출했다.

이번 간담회에서는 당면한 대통령선거 및 지방선거에 있어 여성 정치 전문교육의 필요성이 제기돼 하반기 아카데미 개최에 대한 깊이 있는 논의가 이뤄졌다.

국민의힘 경남도당 관계자는 ‘이번 간담회를 계기로 전통의 경남여성정치아카데미가 지난 명성을 회복하고, 더욱 알찬 운영을 통해 많은 여성 인재들을 배출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

