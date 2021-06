경기주거복지센터, 빈곤 아동가구 지원 정책토론회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 수탁 운영하는 경기도 주거복지센터가 '아동가구 지원방안 정책토론회'를 개최했다.

경기도 주거복지센터는 8일 수원 경기도인재개발원 다산홀에서 도내 4000여 아동가구 주거실태 조사 용역 결과를 바탕으로 도내 주거빈곤 아동가구에 대한 주거지원 정책방안을 모색하기 위해 정책토론회를 마련했다고 밝혔다.

최은영 한국도시연구소장은 '경기도 아동가구 주거실태 조사' 용역 결과를 토대로 "공공임대주택 입주를 통한 주거상향 이주지원과 주거바우처를 통한 주거비 부담 완화, 집수리 개선 지원 확대 등의 지원이 필요하다"고 지적했다.

차선화 시흥주거복지센터장은 시흥형 아동가구 주거복지 정책과 효과를 소개하고 주거빈곤 아동가구에 대한 공공임대주택 입주지원 강화, 주택금융지원, 주거환경 개선 지원 등의 필요성을 강조했다.

이후 진행된 토론회는 임세희 서울사이버대학교 교수가 좌장을 맡고 강미나 국토연구원 선임연구위원, 김승현 초록우산 경기아동옹호센터 소장, 유병선 경기복지재단 연구위원 등 전문가들이 참여해 토론을 벌였다.

강현숙 경기도 주거복지센터장은 "이번 정책토론회에서 나온 다양한 의견들이 주거빈곤 아동가구의 주거안정을 위한 경기도 지원정책에 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

