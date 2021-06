무협-SM상선, 중소기업 전용 선박 지원 MOU 체결…"11일까지 1차 신청"

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회와 SM상선이 '중소기업 해상운송 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다. 미주 지역 수출 물량이 급격히 늘어난 가운데 코로나19로 인한 항만 적체현상이 발생하면서 중소기업들의 선적 지연 피해가 잇따르자 중소기업 전용 선복 마련에 나선 것이다.

이번 협약을 통해 SM상선은 올해 연말까지 중소기업 전용 선박을 제공하기로 한다. 첫 출항은 이달 25일로 결정됐다. 부산항을 출발해 미국 서안 롱비치항으로 가는 이번 선박에 선적을 희망하는 기업은 11일까지 무역협회 홈페이지에서 신청 가능하며 향후 선박 운항 일정도 이달 중 무역협회 홈페이지에 공지될 예정이다.

이날 서울 삼성동 트레이드타워에서 진행된 협약식에서 무역협회 이관섭 부회장은 "이번 지원사업이 선복 확보에 어려움을 겪는 우리 중소 수출기업들에게 가뭄의 단비 같은 지원책이 될 수 있길 바란다"고 말했다. SM상선의 박기훈 대표이사는 "앞으로도 중소기업들의 원활한 해외 수출을 도울 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "향후 선박 상황을 감안해 중소기업 전용 선복의 확대도 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.

중소기업 전용 선박 관련 자세한 사항은 무역협회 물류서비스실로 문의하면 된다.

