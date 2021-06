충남, 화력발전 폐쇄 대비 '100억원' 기금 조성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 석탄화력발전소의 조기 및 단계적 폐쇄에 대비해 100억원의 기금을 조성, 고용안정과 산업 재편을 도모한다.

도는 8일 보령시·서천군·태안군·당진시, 한국중부발전·한국서부발전·한국동서발전과 석탄화력발전의 단계적 폐지 대응을 위한 충남의 ‘정의로운 전환 기금조성’에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

기금조성은 지난해 12월 말 보령화력 1·2호기 폐쇄를 앞두고 도가 내놓은 종합대책의 일환으로 추진된다.

앞서 도는 지난 2월 정의로운 전환 기금 설치 및 운용에 관한 조례를 제정해 공포함으로써 석탄화력발전 폐쇄에 대비한 기금 마련의 법적 발판을 놨다.

기금은 올해 10억원, 내년 15억원, 2023년~2025년 매년 25억원 등 100억원 규모로 조성될 예정이다. 출연비율은 도 30%, 시·군 및 발전 3사가 각각 10%씩을 맡는다.

도는 조성된 기금을 석탄화력발전 폐쇄와 맞물린 고용승계와 재취업 훈련, 취업알선, 전업지원 등에 사용할 계획이다.

또 에너지 전환 대상 지역에 기업을 유치하고 소상공인 지원과 주민복지 사업 전개, 발전설비 해체 및 부지 복원·활용을 위한 주민 프로그램 개발 등을 지원한다.

기금 운용은 도가 맡아 내달부터 실시할 계획이다.

양승조 충남도지사는 “석탄화력은 미세먼지와 온실가스 배출로 지역 환경과 도민 건강을 위협한 이면에 지역경제에 기여해 온 것이 사실”이라며 “국가 에너지 공급원으로서, 또 지역 발전의 동력으로 그간 함께 해왔던 지역 주민들을 외면해서는 안 된다”고 말했다.

그러면서 “석탄화력발전 폐쇄로 인한 지역경제의 충격을 최소화하고 부작용을 줄여 보다 정의롭게 에너지 전환과 지역산업 재구조화를 완수해 나가겠다”고 말했다.

한편 국내에는 총 58기의 화력발전소가 운영되는 중으로 충남에는 28기가 위치했다.

충남에서 운영돼 온 화력발전소 중 보령화력 1·2호기는 정부의 제9차 전력수급 기본계획에 따라 지난해 말 폐쇄됐으며 2025년에는 보령화력 2기와 태안화력 2기 등 4기, 2028년에는 태안화력 1기, 2029년 당진화력 2기와 태안화력 1기 등 3기, 2030년에는 당진화력 2기, 2032년에는 태안화력 2기 등이 단계적으로 추가 폐쇄될 예정이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr