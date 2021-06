브이티지엠피, 수소연료전지발전 프로젝트 위한 구미 하이테크밸리 부지 매입 계약

[아시아경제 장효원 기자] 브이티지엠피 브이티지엠피 018290 | 코스닥 증권정보 현재가 9,250 전일대비 150 등락률 -1.60% 거래량 663,700 전일가 9,400 2021.06.08 15:19 장중(20분지연) 관련기사 브이티지엠피, 日 큐텐 뷰티 및 종합 1위 등극… K-뷰티 대표 아이콘 ‘우뚝’브이티지엠피, 울산현대축구단 공식 스폰서 체결… 명품 축구 클럽 도약 지원[e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일 close 는 수소연료전지발전 사업을 위해 한국 산업단지 관리공단에서 분양하는 ‘구미 지역 하이테크밸리 부지’ 매입 계약을 8일 체결했다고 밝혔다.

구미 국가산단 하이테크밸리 내 4구역 72-2에 위치한 해당 부지는 약 1만6528.9256㎡로 총 90MW 발전사업을 운영할 수 있는 규모다. 브이티지엠피는 올해 중 산업통상자원부 및 기획재정부 승인을 획득하고 4분기 말 1기 사업 목표인 '19.8MW 연료전지 발전사업 착공'을 진행할 예정이며 2022년 완공을 목표로 하고 있다.

1기 사업 목표인 19.8MW의 투자 금액은 1500억원으로 사업실행 1단계인 토지매입을 완료했으며, 한국서부발전, 미래에셋에너지인프라자산운용, SK건설 등이 이 사업에 참여할 예정이다.

발전 설비는 미국 연료전지 기업인 블룸에너지(Bloom Energy)의 SOFC(고체형 연료전지) 타입으로, 1세대 PAFC(인산염) 계열과 2세대 MCFC(용융탄산염) 계열에 비해 발전 효율이 최대 20% 이상 높은 것으로 평가되며 가동 효율은 99% 수준이다.

브이티지엠피의 관계자는 "부지 매입을 성공적으로 마쳤으며, 수소연료전지발전 사업을 위한 MOU를 예정하고 있어 사업이 본격적으로 탄력을 받을 것으로 보인다"며 "수소연료전지발전 사업이 당사를 이끄는 신성장동력이 될 수 있도록 단계별 계획과 절차 등을 순조롭게 진행해 나갈 것"이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr