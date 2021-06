與 "부동산 불법 거래땐 출당"

권익위, 의원 12명 위법 의혹에 연루 발표

망국적 투기 판치는 일 안돼

당 차원 조치 신속히 이행할 것

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 국민권익위원회의 부동산 투기 전수조사 결과에 대해 "책임 있는 조치를 취하겠다"면서 부동산 거래·보유 과정에서 위법 의혹을 받는 의원들의 출당까지 고려한다고 8일 밝혔다. 당내에서는 전날 권익위 발표에서 비공개된 명단을 공개해야한다는 의견도 나오는 등 엄격한 윤리 기준을 적용하겠다는 분위기다.

윤호중 원내대표는 이날 오전 원내대책회의에서 "망국적 부동산 투기가 다시 판치는 일은 있어선 안 된다"며 "당 차원의 책임 있는 조치를 신속하게 취하고 이행해 나가겠다"고 말했다.

한준호 원내대변인은 원내대책회의 직후 이날 기자들과 만나 해당 의원들의 출당 가능성도 내비쳤다. 그는 "(송영길 대표가)미리 말씀하신 것도 있고, 선제적 조치를 하겠다고 말해왔기 때문에 그 정도(출당) 수준에서 제 살을 깎는 심정으로 단호한 조치를 취하지 않을까 싶다"고 말했다.

앞서 송 대표는 "연루자는 즉각 출당 조치하고 무혐의 확정 이전까지 복당 금지 등 엄격한 윤리기준을 적용하겠다"고 공언한 바 있다.

한 대변인은 또 야당을 향해 "이에 맞춰 국민의힘 당대표 후보자들도 명확하게 의지를 밝히고 소속의원 대상으로 전수조사를 받을 것을 당부한다"고 했다.

민주당은 원내대책회의가 끝난 뒤, 불법거래 의혹이 불거진 소속 의원에 대한 대응책을 논의하기 위해 비공개 최고위원회를 긴급 소집했다. 이 자리에서 송 대표는 불법 연루 의혹 의원 명단 공개 여부와 당 차원의 조치 수위 등을 논의하고, 이날 최종 처리안까지 발표할 것으로 보인다.

당내에선 부동산 전수 조사 결과 명단을 투명하게 공개해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 강병원 최고위원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "이 전수조사를 할 당시에 강도 높게 받겠다고 얘기를 했고, 불법 행위 명단을 공개하겠다고 전임 김태년 원내대표가 약속을 했다"며 "국민 앞에 했던 약속은 지켜야 한다"고 말했다. 그러면서 "약속한 바에 따라 12명 의원들이 어떠한 의혹이 있다, 이 정도는 공개해야 되지 않겠나 싶다"고 했다.

전일 권익위는 민주당 소속 국회의원과 그 가족 총 816명에 대해 지난 7년간 부동산 거래를 전수조사한 결과를 발표했다. 이 결과 부동산 거래·보유 과정에서 위법 의혹에 연루된 것으로 파악되는 의원은 12명에 달한 것으로 파악됐다.

