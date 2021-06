이재명 "육군 3분의2 경기도 거주, 국방기술 혁신위해 노력"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 대한민국 육군의 3분의2가 경기도에 거주하고 있다며 '안보'의 핵심이자 우리의 미래인 국방기술 혁신을 위해 육군과 적극 협력하겠다고 강조했다.

이 지사는 7일 남영신 육군참모총장과 '스마트 국방체계 구축 협약식'을 가진 뒤 페이스북을 통해 "접경지대를 맞대고 있고 육군의 3분의2가 주둔하고 있는 경기도의 행정 책임자로서 우리 국방에 대한 각별한 관심을 게을리할 수 없다"며 이날 육군과 협약을 체결한 배경을 설명했다.

이어 "기술혁신의 파도는 비단 경제에만 미치지 않는다"며 "글로벌 기술경쟁 시대의 기술은 곧 국력이자 국민의 생명과 안전을 지키는 '안보' 그 자체"라고 국방의 중요성을 역설했다.

나아가 "이 경쟁에서 뒤처지면 안보 위기를 맞겠지만 혁신에 앞장서면 우리가 주인이 되어 평화를 이끌 새로운 기회를 창출할 수 있다"며 "이번 협약으로 육군이 추진하는 드론봇(드론+로봇)과 인공지능 사업에 도내 기업이 참여하고, 경기도가 조성하는 인공지능 클러스터 조성과 실증사업에 육군이 협력하게 된다"고 덧붙였다.

이 지사는 또 "무기체계 첨단화를 새로운 기회로 만드는 방안도 구상 중"이라며 "국민 개병제에 따라 모두가 병역 의무를 다하되, 원하는 병사에게는 충분한 보수와 함께 전문 전투병 또는 무기 장비 전문가로 성장할 수 있도록 선택적 모병제 등으로 길을 열어내는 방식"이라고 전했다.

특히 "(이런 사업 추진이)실업문제를 일부나마 완화하는 길이자 민간에서 필요한 연구인력도 양성할 수 있을 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr