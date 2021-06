[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 8일 'KITA 회원 할인서비스 제휴사 공모'를 진행한다고 밝혔다.

무역협회는 현재 29개 기업과 제휴를 맺고 7만3000여 회원사를 대상으로 특별 할인가에 국제특송, 외국어 통·번역, 공항 라운지 이용, 변호사 매칭 및 수임료 할인 등을 제공하고 있다.

이번 공모는 코로나19 이후 빠르게 변화하는 무역 트렌드에 발맞춰 회원사에게 꼭 필요하면서 보다 획기적이고 밀착형 서비스를 도입하기 위해 시행된다. 공모를 통해 기존 KITA 회원 할인서비스에 없던 새로운 서비스도 자유롭게 제안할 수 있다.

공모 기간은 8일부터 이달 30일까지로 무역협회 홈페이지을 통해 온라인으로 지원 가능하며 문의는 무역협회 회원서비스실로 하면 된다.

