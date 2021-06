[포토]오승록 노원구청장, 제26회 환경의 날 기념식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장이 5일 오전 10시 노원구청 소강당에서 열린 제26회 환경의 날 기념식에 참석했다.

이번 기념식은 환경의 날을 맞아 기후온난화 등 환경문제에 대해 생각해 보고 환경보호를 위한 실천의지를 다지고자 개최됐다.

기념식은 오승록 노원구청장, 김성환 국회의원, 시·구의원, 환경단체 회원들, 노원구 환경 공모전 수상자들이 참석한 가운데 진행, 자리에 함께하지 못한 구민들을 위해 불암산 철쭉동산, 경춘선 숲길, 중랑천과 당현천 산책로로 실시간 중계됐다.

특히 이번 기념식에서는 노원구 환경 공모전을 통해 생활 속 일회용품 줄이는 방법, 플라스틱 재활용 방법 등 환경보호 아이디어를 사진과 영상으로 공유한 구민들에 대한 시상도 진행돼 의미를 더했다.

기념식 행사는 환경보호 실천을 다짐하는 ‘노원 맑음 선언‘으로 마무리, 행사 종료 후 6층 로비에 전시된 환경 공모전 작품들을 함께 관람하는 시간을 가졌다.

오승록 구청장은 ”노원구는 제로 에너지 주택, 재활용 센터와 같은 거점 공간들을 마련하고 환경보호 문화를 조성하기 위해 노력하고 있다“며 ”곧 시작될 아이스팩 수거 사업을 비롯 구민들이 생활 속에서 실천할 수 있는 다양한 자원순환 사업을 계속 추진해 나가겠다“고 말했다.

