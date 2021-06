"메디시티의 백신 도입은 정부와 협의했다" … 맞대응 나선 대구시

4일 저녁 '입장문' 통해 그간 경위 설명 … "지역의료계 노력을 폄훼 '유감'"

백신 선입금說 관련 "집행 전혀 없어" … "복지부 권고 따라 구매의향서 전달"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 최근 논란이 일고 있는 '화이자 백신 공급' 논란과 관련, 대구시는 4일 "이번 백신 도입 노력은 대구의료계를 대표하는 '메디시티대구협의회'에서 정부의 백신도입을 돕기 위해 지난해 12월부터 추진한 것"이라는 공식 입장을 밝혔다.

대구시는 이날 저녁 입장문을 통해 이같이 밝히면서 "백신 도입의 성공여부를 떠나 백신접종을 통해 코로나19를 조속히 벗어나도록 하려는 선의에서 보여준 대구의료계의 노력은 존중돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 "집권여당인 더불어민주당의 대변인 성명에서조차 기본적인 사실관계에 기초하지 않고 '대구시의 가짜 백신 해프닝은 대한민국의 국격을 평가절하시킨 사건'이라는 요지의 브리핑을 하는 등 지역 의료계가 선의에서 한 노력을 왜곡하고 폄훼한 것을 매우 유감스럽게 생각한다"고 강조했다.

이어 "대구시는 4월27일 '메디시티대구협의회'의 추진상황을 전달받고, 백신도입 문제는 중앙정부의 소관사항이므로 보건복지부와 협의할 것을 권고했다"며 "백신도입과 관련, 대구시에서 집행한 예산은 전혀 없다"고 선(先) 입금설을 부인했다.

대구시는 또한 "'메디시티대구협의회'는 지난 4월29일과 5월30일 두 차례에 걸쳐 보건복지부 관련 공무원들을 만나 그간의 진행상황을 설명하고 관련 자료를 전달하는 등 중앙정부와 협의했다"면서 "보건복지부의 권고에 따라 대구시장 명의의 구매의향서를 '메디시티대구협의회'에 작성해 준 바 있다"고 그 경위를 설명했다.

