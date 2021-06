美서도 화이자 백신 맞은 10대 심근염 사례 보고돼

심근염 발생 논문 미국소아과학회(AAP) 학술지에 게재

미국에서도 화이자의 코로나19 백신을 맞은 10대에게서 심근염이 나타난 사례가 보고됐다.

AP통신에 따르면 지난 4월과 5월 화이자 백신을 접종한 미국의 14~17세 남성 청소년 7명에게서 심근염이 발생했다는 논문이 미국소아과학회(AAP) 학술지 온라인판에 4일(현지시간) 게재됐다.

심근염은 바이러스에 의해 심장 근육에 염증이 생기는 질병으로 코로나19에 감염된 뒤에도 발생할 수 있다. 심근염을 겪은 청소년들은 백신접종 후 수일 내 가슴 통증을 호소한 것으로 나타났다. 다만 모두 입원 2~6일만에 퇴원했고 위독한 경우는 없었다.

학술지 측은 10대 접종자에게서 심근염이 발생한 사례에 대한 추가조사가 필요하다면서도 어떤 잠재적 위험이 있든 백신을 맞는 것이 이득이라고 설명했다. 이는 미국의 18세 미만 청소년 코로나19 감염자가 400만명을 넘고 이들 가운데 300명 이상이 사망한 점을 고려한 것이다.

이와 관련해 미국 질병통제예방센터(CDC)는 지난달 27일 화이자 백신과 같은 메신저리보핵산(mRNA) 백신을 접종한 10대와 젊은 성인에게서 심근염이 발생했다는 보고가 있어 모니터링하고 있다고 밝혔다.

앞서 이스라엘에서도 화이자 코로나19 백신을 맞은 젊은 남성들이 심근염 증상을 보인 사례들이 보고된 바 있다. 지난 1일 이스라엘 보건부는 지난해 12월부터 이달까지 코로나19 백신을 맞은 500만명 가운데 275명이 심근염 증상을 나타냈다고 설명했다.

