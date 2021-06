文대통령, 공군참모총장 사의 즉각수용 (종합)

공군 부사관 성폭력 사망 사건 엄정처리 지시…靑 "文대통령 강한 의지 표현"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 4일 이성용 공군참모총장의 사의를 즉각 수용했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 4일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 이성용 공군참모총장 사의를 즉각 수용했다. 사표수리 절차는 최대한 신속히 진행한다"고 밝혔다.

박 수석은 "(문 대통령은) 최고 상급자까지 보고 조치를 포함한 지휘라인의 문제에 대해 엄정히 처리하라는 지시를 한 바 있다"고 덧붙였다.

이 총장은 공군 부사관 성폭력 은폐 사망 사건과 관련해 지휘 책임을 이유로 사의를 표명한 바 있다. 이 총장은 "본인은 일련의 상황에 대해 무거운 책임을 통감하고, 2021년 6월 4일부로 사의를 표명한다"고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 문 대통령의 '즉각 수용' 의미와 관련해 "수용 의사를 말한 것이고 사표 수리 관련 절차가 진행될 것"이라며 "(이 총장이) 재직 중에 부정과 관련된 사항이 없는지 관련 기관 조사가 진행되는 것이 먼저"라고 설명했다.

청와대 고위 관계자는 "참모총장 본인이 조사나 수사를 받아야 하는 상황이 있을 수도 있어 절차가 필요하다. 절차를 가급적 빠르게 진행하겠다는 뜻"이라며 "문 대통령의 강한 의지 표현"이라고 강조했다.

청와대 고위 관계자는 국방부 장관 경질 가능성에 대한 물음에 "지휘 라인에는 누구도 예외일 수 없다. 보고 조치를 살펴볼 것이고 지휘고하를 막론하고 엄중하게 처리할 것"이라면서도 "현재 경질까지 언급하는 것은 적절하지 않다"고 선을 그었다.

