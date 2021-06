[아시아경제 공병선 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,920 전일대비 475 등락률 +19.43% 거래량 88,115,916 전일가 2,445 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 효성중공업, 진흥기업 매각설에 "다양한 전략적 검토…확정 사실 없다"HMM 후속주, 나왔습니다!대선 출마 선언! “제2의 웹스”, 놓치면 후회합니다. close 은 울산 중구 B-05구역 주택재개발정비사업 일반분양 계약자인 NH농협은행과 경남은행에 대해 782억3843만원 규모의 채무보증을 결정했다고 3일 공시했다.

이는 자기자본 대비 65.83%에 해당하는 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr