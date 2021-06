[아시아경제 공병선 기자] 웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,170 전일대비 75 등락률 +1.83% 거래량 691,249 전일가 4,095 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 웰크론한텍, 232억 규모 오피스텔 신축 공사 수주[특징주] 웰크론한텍, 포스코 35兆 가치 리튬 염호 개발 확보에 강세‘이것’ 드러나면 “카카오” 주가 난리 날 수 있습니다! 향후 주가의 비밀 close 은 영종도 운서역 오피스텔 수분양자인 오케이저축은행, 유진저축은행에 대해 452억원 규모의 채무보증을 결정했다고 3일 공시했다.

이는 자기자본 대비 70.91%에 해당하는 수치로 채무보증기간은 2022년 11월29일까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr